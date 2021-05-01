Patlayan su borusu yolu bu hale getirdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi havalimanı mevkiinde ana isale hattı borusunun patlaması sonucu yol trafiği kapandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi havalimanı mevkiinde ana isale hattı borusunun patlaması sonucu yol trafiği kapandı. Patlama sonucu yolda derin bir çukur oluştu.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu havalimanı girişindeki ana isale hattı borusu saat 23.00 sıralarında patladı. Patlaması sonucu yol trafiği kapanırken, yolda derin bir çukur oluştu. Patlama sonrası Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ ekipleri bölgeye giderek çalışmalara başlarken, polis ekipleri yolda trafiğin kontrollü bir şekilde akması için yoğun çaba sarfetti. Yoğun sisin de yaşandığı bölgede sorunun giderilmesi için TİSKİ ekipleri seferber oldu.

Öte yandan TİSKİ'den bu gece saatlerinde Havaalanı mevkiinde meydana gelen ana isale hattı patlaması hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada "Esiroğlu Arıtma tesisine bağlı Pelitli Konaklar, Yalıncak, Kaşüstü, Kavala, Çilekli, Dolaylı, Yomra merkez ile Namık Kemal Mahallelerine içme suyu temin eden 800 mm çapındaki çelik ana isale hattında saat 23.00 itibariyle patlama meydana gelmiştir. Patlamaya bağlı olarak yukarıda bahsi geçen mahallelerde gecenin ilerleyin saatlerinde su kesintileri yaşanabilmesi muhtemel olup, arızanın giderilmesi adına çalışmalar başlamıştır. Arızanın 12 saat içerisinde giderilmesi planlanırken, depolardaki su seviyesinin vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak seviyededir. Yine de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına söz konusu mahallelerdeki vatandaşlarımızın içme suyunu iktisatlı kullanmaları önemle rica olunur" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı