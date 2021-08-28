Patlayan su borusu yolları göle çevirdi
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Patlayan su borusu yolları göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Yerel

- Patlayan su borusu yolları göle çevirdi Karabük'te patlayan su borusu nedeniyle yollar göle dönerken, esnaf dükkanlarını basmak üzere olan suyu bariyerle engelledi.

- Patlayan su borusu yolları göle çevirdi

KARABÜK - Karabük'te patlayan su borusu nedeniyle yollar göle dönerken, esnaf dükkanlarını basmak üzere olan suyu bariyerle engelledi.

Öğlebeli Mahallesi'nde su boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası kanaldan akan su sanayi sitesinin yollarını göle çevirdi. Bariyerle suyun yönünü çeviren esnaf dükkanını su basmaktan kurtardı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine Karabük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, patlayan borunun yerini belirlemek için çalışma başlattı.

Esnaflardan biri aniden basan su ile neye uğradıklarını şaşırdığını belirterek, belediyeye haber verdiklerini söyledi.

Patlayan su borusu yolları göle çevirdi
Patlayan su borusu yolları göle çevirdi
Patlayan su borusu yolları göle çevirdi
Patlayan su borusu yolları göle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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