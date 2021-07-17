Patlayan su borusu işçilere zor anlar yaşattı
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Patlayan su borusu işçilere zor anlar yaşattı

Patlayan su borusu işçilere zor anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum'un Hınıs ilçesinde patlayan su borusu ESKİ ekiplerine zor anlar yaşattı.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde patlayan su borusu ESKİ ekiplerine zor anlar yaşattı.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde sabah saatlerinde ilçende patlayan su borusuna Büyükşehir Belediyesi ESKİ Hınıs ekibi hemen müdahale etti. Zaman zaman patlayan tazyikli suyu kontrol etmekte zorlanan işçiler yoğun çalışmalar sonucu arızayı giderdi.

İş makineleri ve insan gücü ile yoğun çaba sarf eden Hınıs ekibi sabah saatlerinde başladığı su arızasını akşam saatlerinde tamamlayabildi. Derinliği 4 metre olan kanal içindeki vanayı takmak kolay olmadı. Suyun taziği ve kanalın derinliği ESKİ ekibini zora soksa pes etmeden çalışmalarına devam etti.

Güney İlçeler Daire Başkanı Mehmet Uzun ve güney ilçeler şube müdürü Maksut Kotan sıkıntıda çalışan ekiplerini yalnız bırakmadan su patlağı yerinde incelemelerde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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