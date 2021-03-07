Patlayan şarj aleti evi alev alev yaktı
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Patlayan şarj aleti evi alev alev yaktı

07.03.2021 00:24 | Son Güncelleme: 07.03.2021 00:29

Patlayan şarj aleti evi alev alev yaktı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir binanın 4. katı, evde bulunan taşınabilir şarj aletinin patlaması sonucu alev alev yandı.

Patlayan şarj aleti evi alev alev yaktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir binanın 4. katı, evde bulunan taşınabilir şarj aletinin patlaması sonucu alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürülebildi.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde Emlak Konutları 2. Etap 5800 Ada'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir sitenin 4. katında, taşınabilir şarj aletinin patlaması sonucu yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangının kısa sürede büyümesiyle birlikte, binanın üst katındaki vatandaşlar mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Bu sırada dumandan etkilenen vatandaşlar, bölgede bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Patlayan şarj aleti evi alev alev yaktı
Patlayan şarj aleti evi alev alev yaktı
Patlayan şarj aleti evi alev alev yaktı
Patlayan şarj aleti evi alev alev yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU

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