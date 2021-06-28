PATLAYAN LASTİKTEN ÇIKAN KIVILCIM, TIR'IN DORSESİNİ YAKTI

DİYARBAKIR'da hayvan derisi yüklü TIR'ın patlayan lastiğinden çıkan kıvılcımlar, dorsede yangına neden oldu.

DİYARBAKIR'da hayvan derisi yüklü TIR'ın patlayan lastiğinden çıkan kıvılcımlar, dorsede yangına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır yönüne giden 73 FA 066 plakalı TIR'ın patlayan lastiğinden çıkan kıvılcımlar, dorsede yangına neden oldu. Dorseden dumanın yükseldiğini gören sürücü, TIR'ı durdurup, inerek ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı