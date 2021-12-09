Patlayan lastik kazaya sebep oldu: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Patlayan lastik kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Patlayan lastik kazaya sebep oldu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da, lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ORDU (İHA) - Ordu'da, lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kumbaşı Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasbi Şen idaresindeki 52 DN 478 plakalı otomobilin arka lastiği patlayarak, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda manevra yapan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis intikal etti. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Güllü Çelebi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Patlayan lastik kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Patlayan lastik kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Patlayan lastik kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Patlayan lastik kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Patlayan lastik kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Patlayan lastik kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Büyükçekmece'de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğin kafatası çatladı

Büyükçekmece'de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğin kafatası çatladı

 Son dakika haberi! Büyükçekmece'de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğinin kafatası çatladı

Son dakika haberi! Büyükçekmece'de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğinin kafatası çatladı

 Lüks araçla takla attı, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Lüks araçla takla attı, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title