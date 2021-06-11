Patlayan lastik kazaya sebep oldu: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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Patlayan lastik kazaya sebep oldu: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Patlayan lastik kazaya sebep oldu: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bergama ilçesinde bir otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde bir otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Kınık-Bergama Karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde ikamet eden ve boyacılık yapan Muhammed Fatih Ateş (30), arkadaşı Ali Bağoğlu (45) ile birlikte otomobille Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde aldıkları işe gitmek üzere yola çıktılar. Muhammet Fatih Ateş yönetimindeki 10 FT 726 plakalı otomobilin, ön sol lastiği patlaması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek Bergama'dan Kınık yönüne seyreden, Kınık Poyracık Mahallesinde kaportacılık yaptığı öğrenilen Bülent Güden (49) yönetimindeki 35 L 5178 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Bülent Güden'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Diğer otomobil sürücüsü Muhammed Fatih Ateş ile yanında bulunan Ali Bağoğlu ise ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavilerinin ardından hayatı tehlikesi devam eden Ateş ve Bağoğlu, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Bülent Güden'in cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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