26.12.2019 04:15 | Son Güncelleme: 26.12.2019 04:17

Patlayan lastiğe bakmak için durdu, canından oldu

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, çekiciye bağlı römorkun patlayan lastiğine bakmak için emniyet şeridinde duran Enes Cılız'a (32), TIR çarptı. Metrelerce sürüklenen Enes Cılız hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca gişeler mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Enes Cılız idaresindeki 33 CVN 24 plakalı minibüs ve otomobil yüklü çekiciye bağlı römorkun lastiği patlayınca emniyet şeridine yanaştı. Arkadan gelen Nevzat İzmirli idaresindeki 34 PG 426 TIR, araçtan inen Enes Cılız'a ve çekici ile üzerindeki araçlara çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerde metrelerce sürüklenen Enes Cılız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda ulaşım kontrollü sağlanırken, Enes Cılız'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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