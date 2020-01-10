Patlayan kömür sobası eve zarar verdi
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Patlayan kömür sobası eve zarar verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde kömür sobası patladı.

10.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:46
Patlayan kömür sobası eve zarar verdi

'in ilçesinde bir evde kömür sobası patladı.


Alınan bilgiye göre, Mahallesi 1905. Sokak üzerinde bulunan R.İ.'ye ait evde bulunan soba, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle evin kapı ve pencereleri kırıldı.


Olay yerine güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmadı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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