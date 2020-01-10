Patlayan kömür sobası eve zarar verdi

10.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:46

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde kömür sobası patladı.



Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi 1905. Sokak üzerinde bulunan R.İ.'ye ait evde bulunan soba, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle evin kapı ve pencereleri kırıldı.



Olay yerine güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmadı. - MERSİN

Kaynak: İHA