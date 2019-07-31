Patlayan klima motoru yangınına neden oldu

Patlayan klima motoru yangınına neden oldu

Adıyaman'da klima motorunun patlaması sonucu bir binanın 3.katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

31.07.2019 19:52
Patlayan klima motoru yangınına neden oldu

Adıyaman'da klima motorunun patlaması sonucu bir binanın 3.katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 3.katındaki balkonunda yer alan klima motoru bilinmeyen bir nedenle patladı. Yüksek bir sesle patlayan klima motoru kısa sürede alev topuna döndü. İkametin dış yalıtımına da yansıyan alevleri fark eden vatandaşlar büyük korku yaşayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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