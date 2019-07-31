Patlayan klima motoru ikamet yangınına neden oldu
Patlayan klima motoru ikamet yangınına neden olduADIYAMAN - Adıyaman'da, klima motorunun patlaması sonucu meydana gelen ikamet yangını korku ve paniğin yaşanmasına neden oldu.
Patlayan klima motoru ikamet yangınına neden oldu
ADIYAMAN - Adıyaman'da, klima motorunun patlaması sonucu meydana gelen ikamet yangını korku ve paniğin yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 3.katındaki ikametin balkonunda yer alan klima motorunda bilinmeyen nedenlerden dolayı patlama meydana geldi. Yüksek bir sesle patlayan klima motoru kısa sürede alev topuna döndü. İkametin dış yalıtımına da yansıyan alevleri fark eden vatandaşlar büyük korku yaşayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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