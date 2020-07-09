Patlayan fabrikadan çıkartılan patlayıcılar infilak etti: Yaralılar var Patlayan fabrikadan çıkartılan patlayıcılar infilak etti: Yaralılar var Sakarya'da patlayan fabrikadan çıkartılan patlayıcılar infilak etti.

Patlayan fabrikadan çıkartılan patlayıcılar infilak etti: Yaralılar var SAKARYA - Sakarya'da patlayan fabrikadan çıkartılan patlayıcılar infilak etti. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı şahıslar hastanelere sevk ediliyor. Sakarya'nın Taşkısığı mevkisinde, patlama meydana geldi. Hendek ilçesinde patlayan fabrikadan çıkartılan havai fişeklerin kontrolsüz bir şekilde patladığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı bölgeye jandarma ekipleri sağlık ekipleri dışında kimseyi sokmuyor. Olayda yaralanan şahısların hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Kaynak: İHA