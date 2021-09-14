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Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel
Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu

Erzurum'da çorba pişirdiği düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan 46 yaşındaki Münevver Samancı, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamıyor.

Erzurum'da çorba pişirdiği düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan 46 yaşındaki Münevver Samancı, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamıyor.

Pasinler ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Samancı, 9 Eylül Perşembe günü yeni aldığı düdüklü tencerede çocuklarına çorba pişirmek istedi.

Tencereyi ocağa koyduktan bir süre sonra meydana gelen patlamada Samancı'nın yüzünün büyük kısmı, gözleri, kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluştu.

Yanan bölgelere soğuk suyla müdahale eden Samancı, Pasinler Devlet Hastanesinden sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedaviye alındı.

"Olayın etkisiyle şoka girmişim"

Tedavisi süren Münevver Samancı, AA muhabirine, yeni aldığı tencerede ilk yemeğini pişirirken kapağın fırladığını ve hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Aynı tencerenin çorba pişirirken bu kez patlamasıyla ağır yaralandığını ve tencere kapağının omuzuna çarptığını ifade eden Samancı, "Mercimek çorbası pişiriyordum, yemeğin başındaydım, aniden patlama oldu. Olayın etkisiyle şoka girmiştim." dedi.

Samancı, yüzünde ve vücudunda derin yanıkların oluştuğunu ve olayın etkisinden kurtulamadığını dile getirdi.

Düdüklü tencere kullanırken çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Samancı, şöyle konuştu:

"Günlerdir hastanedeyiz, yanık tedavisi görmek çok zor. Allah kimseye böyle sıkıntılar vermesin. Patlama sonrası psikolojim çok bozuldu. O an perişan haldeydim. Tencere patladıktan sonra yere düştüm, lavaboya gidip yüzüme soğuk su döktüm. Sonra çocuklarım ve eşim gelince hastaneye gittik. İyi ki soğuk suyla ilk müdahaleyi yapmışım yoksa yanıklarım çok daha derin olabilirdi."

Samancı, tedavisinin sürdüğü Şehir Hastanesindeki doktor, hemşire ve yardımcı personele ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan Samancı'yı yakından takip ettiklerini belirterek, hastanın medikal tedavilerinin devam ettiğini dile getirdi.

Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu - Haberler
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