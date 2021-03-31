Düdüklü tencere patladı: Yaşlı çift yaralandı
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Düdüklü tencere patladı: Yaşlı çift yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mutfakta ocakta yemek pişirildikten sonra kapağı açılmak istenirken patlayan düdüklü tencere yaşlı çifti yaraladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mutfakta ocakta yemek pişirildikten sonra kapağı açılmak istenirken patlayan düdüklü tencere yaşlı çifti yaraladı.

Olay, Hamidiye Mahallesi 40816 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfakta düdüklü tencerede et yemeği pişiren K.A. (74), tencerenin kapağını açmakta zorlanınca iddiaya göre eşi A.A.'dan (82) yardım istedi. A.A., tencerenin kapağını açmak isterken oluşan basınçtan patlayarak havaya fırlayan kapak, yaşlı karı kocanın yaralanmasına yol açtı. Yaralı çiftin el, kol ve gözünde sıcak sudan kaynaklı yanıklar oluşurken, sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KONYA

Düdüklü tencere patladı: Yaşlı çift yaralandı
Düdüklü tencere patladı: Yaşlı çift yaralandı
Düdüklü tencere patladı: Yaşlı çift yaralandı
Düdüklü tencere patladı: Yaşlı çift yaralandı
Düdüklü tencere patladı: Yaşlı çift yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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