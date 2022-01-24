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Patlayan çeşme ağaçta buz sarkıtları oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | Yerel

- Patlayan çeşme ağaçta buz sarkıtları oluşturdu Denizli'de borusu patlayan çeşmeden akan su zeytin ağacında buz sarkıtları oluşturarak ilginç görüntü ortaya çıktı.

DENİZLİ (İHA) - - Patlayan çeşme ağaçta buz sarkıtları oluşturdu

DENİZLİ - Denizli'de boru Su patlayan çeşmeden akan su zeytin ağacında buz sarkıtları oluşturarak ilginç görüntü ortaya çıktı.

Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi Mezarlığı içerisinde bulunan çeşmenin su borusu soğuk hava nedeniyle gece yarısı patladı. Patlayan çeşmeden gece boyunca akan su buz tuttu. Sıcaklığın sıfırın altında eksi 4 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yavaş yavaş donarak zeytin ağacını kapladı. Buz sarkıtları oluşan ağaçta, ilginç görüntü oluşturdu. Bir vatandaş ise durumu cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak görüntüledi.

Patlayan çeşme ağaçta buz sarkıtları oluşturdu

Patlayan çeşme ağaçta buz sarkıtları oluşturdu

Patlayan çeşme ağaçta buz sarkıtları oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Denizli, su, Yerel, Haber

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