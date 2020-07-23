Patlayan çakmak araç yaktı Antalya'nın Serik ilçesinde park halinde alev alan kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde park halinde alev alan kamyonet kullanılmaz hale geldi. Yangında yakında bulunan bir büyükbaş hayvan dumandan etkilendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde içinde çakmak unutulduğu ileri sürülen panelvan araçta yangın çıktı. Ahmet Sipahioğlu'na ait 07 YEM 49 plakalı araçta önce küçük çapta patlama sesi geldiği sonra aracın alev aldığı örenildi. Yangına aracta unutulan bir çakmağın sebep olabileceği ihtimali üzerinde durulurken aracın garaj üstünde bulunan ahşapların etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası, garaj yanında yanında bulunan bir ahırda büyükbaş hayvan dumandan etkilenirken araç tamamen kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA