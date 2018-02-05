Patlayan Borudan Akan Su Buz Tuttu

Sivas'ın Zara ilçesinde şiddetli soğuk nedeniyle, patlayan şebeke borusundan akan su bile dondu.

Kanlıçayır mevkiinde, patlayan şebeke borusunu tamire giden tesisatçı Birkan Bozkurt, aşırı soğuk nedeniyle borudan akan suyun donduğunu görünce bir süre müdahale edemedi. Buzları kırarak temizleyen Bozkurt, daha sonra arızayı giderebildi.

Borunun ucundan akarken donmuş suyun görüntüsünü cep telefonuyla çeken Bozkurt, sosyal medya hesabından paylaştı.

Gördüğü manzara karşısında şaşırdığını belirten Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Patlayan şebeke borusuna müdahale etmek istedim. Ancak gördüklerim gerçekten etkileyiciydi. Borudan fışkıran su şiddetli soğuğun etkisiyle buz haline gelmişti. Buzları kırarak temizledim, zor oldu ama daha sonra arızayı giderebildim." dedi.

Bozkurt, ilçedeki soğuklara dikkat çekmek için görüntüyü sosyal medyada paylaştığını söyledi.