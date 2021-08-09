Patlayan boru nedeniyle su metrelerce yükseğe çıktı
Kadıköy'de patlayan borudan çıkan su metrelerce yükseğe fışkırdı.
Kadıköy'de patlayan borudan çıkan su metrelerce yükseğe fışkırdı.
Eğitim Mahallesi Hızırbey Caddesi ile Poyraz Sokak kesişiminde elektrik ekiplerinin çalışması esnasında su borusu patladı.
Patlayan borudan çıkan suyun metrelerce yükseğe çıktığı gözlendi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri suyu kesti.
Su nedeniyle caddede ve sokaklarda birikintiler oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ