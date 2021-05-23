Son dakika haber: Patlayan araç orman yangınına sebep oldu

Son dakika haberler: Köyceğiz'de takla atan araç patladı, patlamadan çıkan alevler orman yangınına neden oldu.

Köyceğiz'de takla atan araç patladı, patlamadan çıkan alevler orman yangınına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Köyceğiz'den Ekincik koyu mevkiine giden Nadir Şenol yönetimindeki 20 U 1979 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı, kayalıklara çarptı ve takla attı.

Kazada araç sürücüsü yaralanırken, Nadir Şenol'un tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazada takla atan aracın patladığı ve patlama nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktığı belirtildi. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri karadan ve havadan yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı