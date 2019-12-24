Patlamayı hiçe sayan kahraman polisler sürücüyü kurtardı
Haberler » Güncel » Patlamayı hiçe sayan kahraman polisler sürücüyü kurtardı - Haber

Patlamayı hiçe sayan kahraman polisler sürücüyü kurtardı

Gaziantep'te kaza yapan bir aracın yandığını gören polisler, patlama riskine rağmen alevlerin arasına girerek sürücüyü kurtardıEdinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yoldan çıkan araç yanmaya başladı.

24.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:41
Patlamayı hiçe sayan kahraman polisler sürücüyü kurtardı

'te kaza yapan bir aracın yandığını gören polisler, patlama riskine rağmen alevlerin arasına girerek sürücüyü kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in ilçesinde yoldan çıkan araç yanmaya başladı. O sırada devriye görevinde olan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, aracın yandığını fark etti. Aracın hemen yanında baygın halde yatan sürücü O.K.'yı gören polisler, yanan LPG'li aracın patlama riskine aldırış etmeden sürücüyü aracın yanından alarak güvenli yere götürdü. Polisler hemen 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine verdi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken yanan araç ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kahraman polislerin canını hiçe sayarak sürücüyü kurtardığı anlar saniye saniye şehir polis kamerasına yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Patlamayı hiçe sayan kahraman polisler sürücüyü kurtardı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler