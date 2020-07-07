Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına alındı (3)
MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen fabrika sahibi Ali Rıza Ergenç Coşkun ve Yaşar Coşkun'un savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
07.07.2020 23:15 | Son Güncelleme: 07.07.2020 23:20
MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen fabrika sahibi Ali Rıza Ergenç Coşkun ve Yaşar Coşkun'un savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Ali Rıza Ergenç Coşkun adli kontrol şartıyla salıverilmesi, Yaşar Coşkun ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: DHA