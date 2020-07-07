Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına alındı Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına alındı Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili fabrikanın sahipleri iki kişi gözaltına alındı.

Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına alındı SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili fabrikanın sahipleri iki kişi gözaltına alındı. Kaynak: İHA