Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına alındı
Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına alındı Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili fabrikanın sahipleri iki kişi gözaltına alındı.
07.07.2020 14:26 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:58
Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına alındı
SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili fabrikanın sahipleri iki kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA