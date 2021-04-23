Patlamanın yaşandığı fabrikada hasar gün ağarınca ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Patlamanın yaşandığı fabrikada hasar gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Haberler | 3. Sayfa

Patlamanın yaşandığı fabrikada hasar gün ağarınca ortaya çıktı Bağcılar'da patlamanın yaşandığı ambalaj fabrikası drone ile havadan görüntülendi.

Patlamanın yaşandığı fabrikada hasar gün ağarınca ortaya çıktı

İSTANBUL - Bağcılar'da patlamanın yaşandığı ambalaj fabrikası drone ile havadan görüntülendi. Patlama sonrası fabrikada büyük hasar oluştuğu görüldü.

Bağcılar'da sabaha karşı 05: 00 sıralarında iki katlı bir ambalaj fabrikasında patlama yaşanmış, olaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmişti. Patlamanın yaşandığı fabrika drone ile havadan görüntülendi. Drone görüntüleriyle fabrikanın şiddeti de gün yüzüne çıktı. Patlamanın etkisiyle fabrikada büyük hasarın meydana geldiği görüldü

Patlamanın yaşandığı fabrikada hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Patlamanın yaşandığı fabrikada hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Patlamanın yaşandığı fabrikada hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Patlamanın yaşandığı fabrikada hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Pakistan'da Türk heyetin de kaldığı otel otoparkında patlama: 3 ölü, 13 yaralı
Pakistan'da Türk heyetin de kaldığı otel otoparkında patlama: 3 ölü, 13 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Nikos Dendias Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Merve Dizdar Caner Cindoruk
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Patlamanın yaşandığı fabrikada hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:09:44. #1.14#

title