Patlamanın yaşandığı fabrika havadan görüntülendi

Bağcılar'da patlamanın yaşandığı ambalaj fabrikası drone ile havadan görüntülendi.

Bağcılar'da patlamanın yaşandığı ambalaj fabrikası drone ile havadan görüntülendi. Patlama sonrası fabrikada büyük hasar oluştuğu görüldü.

Bağcılar'da sabaha karşı 05.00 sıralarında iki katlı bir ambalaj fabrikasında patlama yaşanmış, olaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmişti. Patlamanın yaşandığı fabrika drone ile havadan görüntülendi. Drone görüntüleriyle patlamanın şiddeti de gün yüzüne çıktı. Patlamanın etkisiyle fabrikada büyük hasar meydan geldiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı