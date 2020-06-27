Patlamanın yaşandığı apartmanın içi görüntülendi
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Patlamanın yaşandığı apartmanın içi görüntülendi

Patlamanın yaşandığı apartmanın içi görüntülendi -Bahçelievler'de patlama noktasında ekiplerin çalışması sürüyor -Patlamanın meydana geldiği yerin adeta savaş alanına döndüğü görüldü Bahçelievler'de meydana gelen patlamanın ardından ekiplerinin çalışmaları devam ederken bina içinden...

27.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:05

Patlamanın yaşandığı apartmanın içi görüntülendi

-Bahçelievler'de patlama noktasında ekiplerin çalışması sürüyor

-Patlamanın meydana geldiği yerin adeta savaş alanına döndüğü görüldü

İSTANBUL - Bahçelievler'de meydana gelen patlamanın ardından ekiplerinin çalışmaları devam ederken bina içinden çekilen görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Çekilen görüntülerde odalar arasındaki duvarların yıkıldığı evlerin adeta savaş alanına döndüğü görüldü.

Bahçelievler'de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin ise yaralandığı gaz sıkışması kaynaklı patlamanın ardından ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Patlamayla birlikte hasar gören çevredeki araçlar çekici aracılığıyla çekilirken patlamanın yaşandığı cadde belediye ekiplerince temizleniyor.

Ekiplerin çalışması sürerken patlamanın meydana geldiği patlamanın içi görüntülendi. Çekilen görüntülerde patlamanın meydana geldiği alanın adeta savaş alanına döndüğü görülüyor. Görüntülerde odalar arasındaki duvarların yıkıldığı görülüyor.

Patlamanın yaşandığı apartmanın içi görüntülendi

Kaynak: İHA

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