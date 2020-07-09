Patlamanın şoke eden görüntüsü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Patlamanın şoke eden görüntüsü

Patlamanın şoke eden görüntüsü Patlamanın meydana geldiği kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırladı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlamanın meydana geldiği kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırlarken, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan evlerin camları kırıldı.

09.07.2020 19:12 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:39

Patlamanın şoke eden görüntüsü

Patlamanın meydana geldiği kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırladı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlamanın meydana geldiği kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırlarken, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan evlerin camları kırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen patlamanın etkisi ile yaklaşık yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İkizce Müslim Mahallesi'nde bulunan birçok evin camları kırıldı. Yaşanan patlama nedeni bir evin çatısında bulunan tavan döşemeleri çöktü. Patlamanın meydana geldiği kamyonun parçaları ise olay yerine yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklıkta bulundu.

"Çok korktuk"

Patlamanın etkisi ile evinin camları kırılan Ramiz Balcıoğlu isimli vatandaş, "Ben içeride oturuyordum. Bir anda bir ses duydum. Sarsıntı oldu camlar kırıldı. Çok korktuk. Deprem oldu sandık. Evlerde hasar var. Aracın parçalarını arkadaşlar burada buldu" dedi.

Patlamanın şoke eden görüntüsü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı Ekonomi
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 3. Sayfa
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 3. Sayfa
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetine, 2 baro başkanı icabet etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetine, 2 baro başkanı icabet etti
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
CHP'nin çoklu baro düzenlemesiyle ilgili yol haritası belli oldu
CHP'nin çoklu baro düzenlemesiyle ilgili yol haritası belli oldu
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde 'gözlemci' bulundurulacak
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Özgür Özel Yılmaz Tunç Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Serdar Gürler Emre Belözoğlu Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Karar Sakarya Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Patlamanın şoke eden görüntüsü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 20:04:57. #1.15#
title