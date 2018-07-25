Patlamaların Gölgesinde Seçim

Pakistan genel seçimleri terör saldırılarıyla birlikte başladı. Ülkenin birçok noktasında düzenlenen intihar saldırısında en az 18 kişi öldü. Pakistan'da bugün yapılan genel seçimde, Ketta şehrinde düzenlenen bombalı intihar saldırında en az 24 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Emniyet güçlerinin yaptığı açıklamada, saldırıda teröristlerin uzun namlulu silahla polis konvoyuna ateş açtıkları ve intihar saldırısı düzenledikleri belirtildi. Ketta Bölge Hastanesi yetkilileri, ölü sayısının 30'u geçmesini beklediklerini açıkladı.

EL BOMBALI SALDIRI

Sind Eyaleti Emniyet Şefi Amjad Javed Saleemi, Larkana bölgesindeki seçim kampına el bombasıyla saldırı düzenlendiğini ve en az 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Emniyet Şefi ayrıca Mirpur Khas bölgesindeki seçim sandığında şiddet olayları olduğunu bildirdi. Peşaver eyaletinde ise kadın sandık görevlilerinin kavga etmesinden dolayı bir sandıkta seçimlere ara verildi. Pakistan Genel Seçimleri çalışmaları çok kanlı olmuştu. Birçok seçim mitinginde bombalar patlamış, ülke genelinde en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)