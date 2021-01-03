Patlamaların ardından Aden Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
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Patlamaların ardından Aden Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

03.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:34
Patlamaların ardından Aden Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanında, çarşamba günü düzenlenen saldırının ardından, bugün uçuşlar yeniden başladı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanında, çarşamba günü düzenlenen saldırının ardından, bugün uçuşlar yeniden başladı.

Havalimanının güvenliğinden sorumlu yetkililerden alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı İbrahim Haydan ile Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles, Aden Havalimanı'nda uçuşları resmen başlattı.

Haydan ve Lemles, Sudan'dan gelen Yemen Hava Yolları'na ait bir uçağı Aden Havalimanı'nda karşıladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya konuşan İçişleri Bakanı Haydan, "Aden Havalimanı'nda uçuşların hızlıca yeniden başlaması, hükümetin zorlukların üstesinden gelme konusundaki azmini ve ısrarını gösteriyor." dedi.

Aden Valisi Lemles de saldırıyla ilgili uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Aden Havalimanı'ndaki saldırı

Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana geldi.

Patlamalarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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