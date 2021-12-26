Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlamasından dolayı saçılan taşlar yan fabrikada çalışan güvenlik görevlisinin ölümüne neden oldu.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlamasından dolayı saçılan taşlar yan fabrikada çalışan güvenlik görevlisinin ölümüne neden oldu. Saçılan taşlardan birinin güvenlik görevlisi Vedat Erdoğan'ın kafasına mermi gibi isabet etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 gün önce sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesindeki 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 21 yaşındaki Vedat Erdoğan'ın kafasına yakınlardaki başka bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlatılması sonrası taş isabet etti. Kafasına taş isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen talihsiz gencin cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi.

Taş mermi gibi kafaya saplandı

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği anlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Dinamit patlamasından saçılan taşın mermi gibi Erdoğan'ın kafasına isabet etmesini güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Görüntülerde yürüdüğü esnada kafasına taş isabet eden Erdoğan'ın, olduğu yere yığıldığı görülüyor.

Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı

Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı

Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı

Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı

Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı

Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı

Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı

Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı

Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı

Son dakika haber: GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile görüştü

Son dakika haber: GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi Açıklaması

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (4)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (4)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title