Patlamadan kurtuldu, mide kanamasından öldü

Yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi hastanede hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te boya fabrikasında meydana gelen patlama ve sonrasında yaşanan yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi tedavi gördüğü hastanede mide kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 11 Ocak günü Gaziantep Küsget Sanayi Sitesi'nde Durmuş Mestanoğlu'na ait boya imalathanesinde yaşandı. Boya kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle imalathanenin tavanı çökerken olayda aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Suriye uyruklu 3 işçi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken iş yeri sahibi Durmuş Mestanoğlu ise 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi edilen ve büyük ölçüde iyileşen Mestanoğlu dün mide kanaması geçirerek fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Mestanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastaneden alınan cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Kilis'te toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA