Patlamadan hafif yaralı olarak kurtulan kadın o dehşet anlarını anlattı
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Patlamadan hafif yaralı olarak kurtulan kadın o dehşet anlarını anlattı

Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasının patlaması sonucu hafif yaralı olarak kurtulan Melike Aydoğan'ı ziyaret etti.

Patlamadan hafif yaralı olarak kurtulan kadın o dehşet anlarını anlattı
06.07.2020 21:36 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:40

Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasının patlaması sonucu hafif yaralı olarak kurtulan Melike Aydoğan'ı ziyaret etti. Aydoğan yaşanan o korku dolu anları anlattı.

Havai fişek fabrikasında çalışan ve patlama sonrasında hafif yaralı olarak kurtulan Melike Aydoğan'ı Karasu Kaymakamı Aziz Mercan ziyaret etti. Aydoğan ise patlama anında yaşadığı korku dolu anları anlattı. Karasu ilçesi Çatalövez Mahallesi'nde ikamet eden evli ve 3 çocuk annesi olan 43 yaşındaki Melike Aydoğan, patlama anında ne olduğunu anlamadığını ve ortalığın savaş alanına döndüğünü, gözyaşı dökerek anlattı. Patlamada yaralanan Aydoğan'a bir yıl maddi ve manevi destek sağlayacaklarını açıklayan Aziz Mercan ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mevzuatı çerçevesinde sosyal ve ekonomik destek programı adı altında bir yıl süreyle maddi ve manevi destek sağlanacağını dile getirdi.

Arkadaşlarının yaralandığını ve hayatını kaybettiğini söyleyen Aydoğan, "Büyük bir patlama duyduk. Neler olduğunu anlamadan ortalık savaş alanına döndü. Yaralananlar ve olduğu yerden kaçmaya çalışanlar oldu. Orada kalan yaralı arkadaşlarımızdan haber alamadım. Olayın şokunu üzerimden köylü vatandaşların yardımıyla atabildim. Sonra sağlık ekipleri bize ulaştı" diye konuştu.

Aydoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileten ve bir çiçek sunan Kaymakam Aziz Mercan, "Cumhurbaşkanımız ve görevlendirdiği bakanlarımız konuyla ilgilenmekte. Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı mağduriyeti devletimizle beraber Karasu Kaymakamlığı olarak ortadan kaldırmak adına gerekli önlemleri aldık. Kendilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mevzuatı çerçevesinde sosyal ve ekonomik destek programı adı altında bir yıl süreyle maddi ve manevi destek sağlanacak. Melike kardeşimize ve yaralanan işçilerimize geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına da sabır dileriz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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