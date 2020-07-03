Patlamada yaralanan vatandaşları bakanlar hastanede ziyaret etti
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Patlamada yaralanan vatandaşları bakanlar hastanede ziyaret etti

Patlamada yaralanan vatandaşları bakanlar hastanede ziyaret etti -Yaralıların yakınlarımı ise hastane önünde bekleyişleri sürüyor Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hastaneye kaldırılan yaralıları ziyarete gelen 3 bakan hastaneden ayrıldı.

03.07.2020 21:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:09

Patlamada yaralanan vatandaşları bakanlar hastanede ziyaret etti

-Yaralıların yakınlarımı ise hastane önünde bekleyişleri sürüyor

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hastaneye kaldırılan yaralıları ziyarete gelen 3 bakan hastaneden ayrıldı. Patlamada yaralananların yakınlarının ise hastanedeki bekleyişleri sürüyor.

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk daha sonrasında ise yaralıların bir kısmının kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesine gelerek yaralıları ziyaret etti. 4 kişinin vefat ettiği, 3 kişinin de bulunması için çalışmaların sürdüğü patlamada yaralananların yakınları ise hastanedeki acı bekleyişlerini sürdürüyor.

Patlamada yaralanan vatandaşları bakanlar hastanede ziyaret etti

Kaynak: İHA

Manşet

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