Patlamada yaralanan vatandaşları bakanlar hastanede ziyaret etti Patlamada yaralanan vatandaşları bakanlar hastanede ziyaret etti -Yaralıların yakınlarımı ise hastane önünde bekleyişleri sürüyor Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hastaneye kaldırılan yaralıları ziyarete gelen 3 bakan hastaneden ayrıldı.

Patlamada yaralanan vatandaşları bakanlar hastanede ziyaret etti

-Yaralıların yakınlarımı ise hastane önünde bekleyişleri sürüyor

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hastaneye kaldırılan yaralıları ziyarete gelen 3 bakan hastaneden ayrıldı. Patlamada yaralananların yakınlarının ise hastanedeki bekleyişleri sürüyor.

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk daha sonrasında ise yaralıların bir kısmının kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesine gelerek yaralıları ziyaret etti. 4 kişinin vefat ettiği, 3 kişinin de bulunması için çalışmaların sürdüğü patlamada yaralananların yakınları ise hastanedeki acı bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA