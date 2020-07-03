Patlamada yaralanan genç konuştu
Patlamada yaralanan genç konuştuSAKARYA Patlamada yaralanan Erkan Epcimoğlu: "Dibimde havai fişek vardı, birdenbire patladı, arkadaşımın cesedini buldum, o sırada yanımda patlayan havai fişek ayağımı koparttı" şeklinde konuştu.
03.07.2020 20:19 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:47
Patlamada yaralanan genç konuştu
SAKARYA Patlamada yaralanan Erkan Epcimoğlu: "Dibimde havai fişek vardı, birdenbire patladı, arkadaşımın cesedini buldum, o sırada yanımda patlayan havai fişek ayağımı koparttı" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA