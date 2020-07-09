Patlamada şehit olan askerlerin naaşı memleketlerine uğurlandı
Sakarya'da patlayıcıların intikalleri esnasında meydana gelen patlama şehit olan askerlerin naaşları Sakarya İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
09.07.2020 19:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:58
Sakarya'da patlayıcıların intikalleri esnasında meydana gelen patlama şehit olan askerlerin naaşları Sakarya İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Kaynak: AA