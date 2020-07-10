Patlamada hayatını kaybeden Ramazan Kor memleketi Çorum'a uğurlandı
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Patlamada hayatını kaybeden Ramazan Kor memleketi Çorum'a uğurlandı

Patlamada hayatını kaybeden Ramazan Kor memleketi Çorum'a uğurlandı Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikası patlamasında hayatını kaybeden ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan Ramazan Kor'un cenazesi memleketi Çorum'a uğurlandı.

10.07.2020 16:12 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:19

Patlamada hayatını kaybeden Ramazan Kor memleketi Çorum'a uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikası patlamasında hayatını kaybeden ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan Ramazan Kor'un cenazesi memleketi Çorum'a uğurlandı.

3 Temmuz Cuma günü 11.15 sıralarında Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlama ve yangın olayı ile alakalı olarak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Patlamanın 4'üncü gününde kimlik bilgileri belirlenen Ramazan Kor'un, Adli Tıp Kurumu'ndaki cenaze işlemleri tamamlandı. Akyazı ilçesi Çıldırlar Mahallesi'nde bulunan evine getirilen Kor'un cenazesi, helallik alınmasının ardından memleketi olan Çorum'un Sungurlu ilçesine uğurlandı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başta olmak üzere, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun ve AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever'de aileye baş sağlığı dilemek için uğurlama törenine katıldı.

Patlamada hayatını kaybeden Ramazan Kor memleketi Çorum'a uğurlandı

Kaynak: İHA

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