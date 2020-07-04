Patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu
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Patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu

Patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimliği belirlendi.

04.07.2020 05:41 | Son Güncelleme: 04.07.2020 06:48

Patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimliği belirlendi.

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlamada ekipler çalışmalarına gece saatlerinde de hız kesmeden devam ederken hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybeden iki kişinin isimlerinin Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar olduğu öğrenildi.

Patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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