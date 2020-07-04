Patlama sonrası hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'si taburcu oldu
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Patlama sonrası hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'si taburcu oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında ekipler çalışmalarına gece saatlerinde de hız kesmeden devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92 kişinin taburcu olduğunu, 22 kişinin...

Patlama sonrası hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'si taburcu oldu
04.07.2020 00:55 | Son Güncelleme: 04.07.2020 01:24

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında ekipler çalışmalarına gece saatlerinde de hız kesmeden devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92 kişinin taburcu olduğunu, 22 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Bölgede ise çalışmalar sürüyor.

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlamada ekipler çalışmalarına gece saatlerinde de hız kesmeden devam ediyor. Patlama sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92 kişinin taburcu olduğunu ve 22 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sakarya Hendek'teki patlamada yaralanan ve tedavisi devam eden hastalarımızı Hendek Devlet Hastanemizde ziyaret ettik. Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'si taburcu oldu, 22'sinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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