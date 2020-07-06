Patlama olan havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Patlama olan havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

06.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:28

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın dördüncü gününde bölgede, UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan ekipler, fabrika alanında ve etrafında arazi taraması yapıyor.

Ekiplerin çalılık ve ağaçlık alanda detaylı arama tarama faaliyetlerine emniyet, jandarma ve AFAD'ın beş arama köpeği ile kadavra köpeği de katılıyor.

Öte yandan alanda enkaz kaldırma ve kırma çalışmaları sürüyor.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz Cuma günü saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 6 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 117 kişi taburcu edilmişti.

Biri il dışında olmak üzere 5 kişinin tedavisi devam ederken kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Patlamada hayatını kaybedenlerden Havva Çelik, Sebahattin Tepeçınar ve Halis Yılmaz'ın cenazeleri toprağa verilmişti.

Patlama olan havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım Haber
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı Haber
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı Haber
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı Haber
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi Haber
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı Haber
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
66 yaşındaki okul hademesi, 7 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulundu
66 yaşındaki okul hademesi, 7 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulundu
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
ABD'de, bulaştığı insanı 1 haftada öldüren 'beyin yiyen amip' vakası görüldü
ABD'de, bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası görüldü
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi
Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı
Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı
Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez
Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Sergen Yalçın Ali Palabıyık İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ankara Twitter Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Patlama olan havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 11:56:10. #1.14#
title