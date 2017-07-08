Patlama Nedeniyle Kapatılan Yol Ulaşıma Açıldı

Tunceli Valiliği, patlama nedeniyle kapatılan Pülümür-Erzincan karayolunun trafiğe açıldığını bildirdi.



Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "8 Temmuz 2017 günü saat 19.10'da meydana gelen patlama nedeniyle trafiğe kapatılan Pülümür-Erzincan karayolu, yolda oluşan tahribatın giderilmesine müteakip saat 22.30 itibariyle her iki yönlü olarak trafiğe açılmıştır" denildi. - TUNCELİ