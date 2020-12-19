Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan önemli açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan önemli açıklama

19.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:31
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan önemli açıklama

Gaziantep'teki özel bir hastanede meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü patlama ile ilgili adli soruşturmayı yürütmek amacıyla 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği duyuruldu.

Gaziantep'teki özel bir hastanede meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü patlama ile ilgili adli soruşturmayı yürütmek amacıyla 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği duyuruldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "19.12.2020 günü saat 04: 45 sıralarında Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde meydana gelen yangın sonucunda hastanede tedavi görmekte olan 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, olayda yaralanan 14 vatandaşımızın tedavilerine çevre hastanelerde devam edilmektedir. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca iki Cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahallinde gerekli incelemeler yapılmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Donald Trump İlham Aliyev Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Hakan Taşıyan Farah Zeynep Abdullah
Spor Abdullah Avcı Mauricio Lemos Malcolm Thomas Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Karar Şiddet Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan önemli açıklama | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 11:31:48. #1.15#
title