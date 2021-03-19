Havai fişek patlama davasında, iş güvenliği uzmanı tahliye edildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin görülen davanın 5'inci gününde mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, iş sağlığı güvenlik uzamın olan A.B.'nin tahliyesine diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde kurulu havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin davanın 2'nci duruşmasının 5'inci günü, Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görülmeye başlandı. Davanın 4'üncü gününde sanık ve avukatlarının, tarafların iddia ve ifadelerine ilişkin beyanları dinlenmesiyle devam eden duruşmada söz hakkı alan sanık Y.C., Türkiye'de iş kazalarının olduğunu ve tutuklanma sebeplerinin ise kamuoyu baskısı olduğunu belirtmişti. Sanık Y.C.'nin avukatı ve aynı zamanda Sakarya Baro Başkanı olan Abdurrahim Burak ise sanık hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu, kaçma şüphesinin olmadığını ve müvekkilinin tutukluluk süresinin de göz önünde bulundurularak tahliye talebinde bulunmuştu. Görüşünü açıklayan iddia makamı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık A.R.E.C.'nin tutuklanması talebinin dosyada değişiklik olmaması sebebiyle reddine karar verilmesini talep etmişti. Sanıklar ve avukatlarının tahliye istemlerini yinelemesi sonrasında ise heyet ara kararını açıklamak üzere davaya ara vermişti. Sanıkların, fabrika çalışanlarının, patlamada hayatını kaybeden işçilerin yakınlarının ve taraf avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, 5 günün sonunda ara kararını açıkladı. Heyet, iş sağlığı güvenlik uzamın olan A.B.'nin tahliyesine diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 10 Haziran 2021 tarihine ertelendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK