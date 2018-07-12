Patlama Bölgesinden Çok Sayıda Tüp Çıkarıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da dün gece saatlerinde meydana gelen patlama bölgesinde bugün incelemelerde bulunan İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Patlama doğalgazdan değil tüpten meydana gelmiş olabilir. Ancak bir gaz sıkışması sonucunda meydana geldiği kesin" dedi.

Samsun'da İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde dün gece 00.30 saatlerinde bir lokantada gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan işletmeler, evler ve araçlar büyük çapta hasar gördü. Ortalığı savaş alanına döndüren patlamanın şiddeti gündüz vakti meydana çıktı. Sabah saatlerinden itibaren patlama bölgesine giden ekipler, geniş çaplı inceleme başlattı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de patlamanın nedenini araştırdı.

Patlamanın büyük olasılıkla gaz sıkışması sonucunda meydana geldiğine dikkat çeken İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Bu kesin olarak bir doğalgaz patlamasıdır diyemeyiz. Gece saatlerinden itibaren arkadaşlarımız burada inceleme yapıyor. Patlama gerçekleşen lokantanın içerisinde çok sayıda tüp çıkartıldı. Patlama tüplerden de kaynaklanıyor olabilir. Ancak yüzde yüz doğalgazdan diyemeyiz. Patlamanın tam nedenini bulmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Öte yandan patlamanın yaşandığı bölgeyi ziyaret eden Samsun Valisi Osman Kaymak, bölgede inceleme yapan ekiplerle istişare ederek detaylı bilgi aldı. Vali Kaymak, bölgedeki esnafa da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - SAMSUN