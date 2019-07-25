Patisiyle kapıyı açan kedinin görüntüleri büyük ilgi görüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde patisiyle kapıyı açarak kendini sokağa atan kedinin görüntüleri büyük ilgi görüyor.

İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde bir ikamette yaşayan kedi, patisiyle kapıyı açarak kendini sokağa attı. Kedinin patisiyle kapıyı açması ve bunu adeta kutlarcasına miyavlaması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler izleyenlerin de büyük ilgisini görüyor. - HATAY

Kaynak: İHA