Patileri Kesilen Köpeği Öldüreni İhbar Edene Para Ödülü

Antalya'da çocuk parkında bir köpeğe ait kesilmiş patilerin bulunmasının ardından Pati Koruma Derneği, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiyi ihbar edene para ödülü vereceğini açıkladı.

Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3110. Sokak'ta 5 yaşındaki oğlu ile çocuk parkına gelen Ceren Köse, bir köpeğe ait kesilmiş pati ve bacaklar bularak, kaydırakların tümünde de kan olduğunu görmüştü. Olayın duyulmasının ardından çocuk parkına gelen Antalya Pati Koruma Derneği ve Yerel Hayvan Koruma Gönüllüleri üyeleri, olaya tepki gösterdi. Parkta araştırma yapan dernek üyeleri, etrafta köpeğe ait deliller aradı. Grup adına açıklama yapan Dernek Başkanı Ebru Alişarlı, yaşanan olayın canice olduğuna dikkat çekerek, "Ölümün bile adabı var. Bu hayvan parça parça can çekiştirilerek öldürülmüş. Bu mahallede bir katil yaşıyor" dedi.

Mahalleliyi çocuklarını parka tek başına yollamamaları konusunda uyarmak için geldiklerini söyleyen Alişarlı, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kimliği belirsiz şahsın ihbarı için dernek olarak para ödülü koyduklarını açıkladı. Alişarlı, "Masum bir hayvana zarar veren bir insan, ondan sonraki denemesini bir insan üzerinde yapıyor. Bu kanıtlanmış bir olay. Bu katille bir arada yaşamalarını istemiyoruz. Bu şahsı ihbar eden yok. İhbar edene de dernek olarak para ödülü vereceğiz. Bir tek kişi olayı ne görmüş ne duymuş. Böyle bir şey olamaz. Patiler başka tarafta, kan gölü olmuş bir park var ortada ve bunu kimsenin duymadığına inanmıyorum. İnşallah bundan sonrası için böyle bir olay yaşanmaz. Antalya için büyük bir ayıptır. Bu kadar hayvanseverin yoğun olduğu bölgede bir köpeğin katledilmesi gerçekten çok acı ve çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bölgede polis tarafından araştırılma başlatıldı. Ekipler, köpeğe ait deliller üzerinden kimliği belirsiz kişiyi bulmak için çalışma başlattı. - ANTALYA