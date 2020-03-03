: Patiköy'deki "engelli köpekleri üşümesin" diye her gece kalkıp ateş yakıyor - KASTAMONU

03.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:25

Kastamonu'da, birikimlerinin yanı sıra bankadan çektiği krediyle aldığı arazide çoğunluğunu engelli köpeklerden oluşan "Patiköy"ü kuran Hülya Balcı, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü gecelerde, "köpekleri üşümesin" diye sıcak yatağından kalkarak, ateş yakıyor.

Uzun yıllardır gönüllü olarak sokak hayvanlarının bakımını yapan Balcı, kent merkezinde bulunan evinin çevresindeki komşularıyla sıkıntı yaşaması üzerine Tosya yolu üzerinde, şehirden 15 kilometre uzaklıkta aldığı arsada, birikimleri ve çektiği kredi ile "Patiköy" adını verdiği hayvan bakım merkezini kurdu.

Çoğunluğu engelli 43 köpekle Patiköy'de zorlu bir yaşam süren Balcı, soğuk havalarda ise köpeklerin üşümemesi için ayrı çaba gösteriyor.

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu Devlet Hastanesinde işçi olarak çalıştığını, arsayı 2018 yılında aldığını belirterek, "2019 yılının Mart ayında buraya taşındım. Yaklaşık 11 aydır engeli çocuklarımla burada yaşıyorum. Sabah 05.30'da kalkıp onların bakımlarını yapıyorum. Ardından yemeklerini verip, işime gidiyorum." dedi.

Çalıştığı yerde mesai saatleri dışında artan yemekleri topladığını anlatan Balcı, "Akşam gelirken topladığım yemekleri buraya getiriyorum. Çocuklarım beni çok özlemiş oluyor. Onlarla biraz oynuyoruz, hasret gideriyoruz. Ardından temizliklerini yapıyorum. Yemeklerini verip, onları doyuruyorum. O gün sevmedikleri yemekler çıkmış olursa, aldığım mamalardan veriyorum." diye konuştu.

"Yavrularım üşüyor"

Havalar çok soğuk gittiğinde köpeklerinin hastalandığını belirten Balcı, şöyle devam etti:

"Hasta olanların ısınmaları gerekiyor. Bu durumda onları eve alıp ısıtıyorum. Tabii aralarında içeri girmeyenler oluyor. Burası Kastamonu merkezin dışında bir yer. Ilgaz Dağı'nın etekleri sayılır. Doğal olarak soğuk oluyor. Kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü oluyor. Hava soğuk olduğu için suları donuyor, yavrularım üşüyor. Hem ısınsınlar hem de donan suları çözülsün diye gece defalarca kalkıp ateş yakıyorum. Onlar ateşin etrafına toplanıyor, birlikte ısınıyoruz."

Bölgede elektrik ve su olmadığını, 11 aydır elektriksiz yaşadığını, belediyenin depolarına su getirdiğini ancak depodaki suyun soğukta donduğunu vurgulayan Balcı, "Yavrularım susuz kalmasın diye her gün bidonlarla kent merkezinden su getiriyorum. Su ihtiyacımızı bu şekilde karşılıyoruz. Bakımları, yemekleri ve ısınmaları neredeyse tüm zamanımı alıyor. Ondan sonra da sabaha kadar üşümesinler diye nöbetteyim. Ben onların üşümelerine kıyamıyorum. Rüzgar vurduğunda üşümesinler diye kulübelerin önünü battaniyelerle kapattım." diye konuştu.

Patiköy'ün yıkılması için CİMER üzerinden şikayette bulunulduğunu ve buna çok üzdüğünü anlatan Balcı, şunları söyledi:

"Engelli köpeklere bakabilmek için şehir merkezindeki dört dörtlük dairemi bırakıp mahalle baskısı yüzünden buraya bir yer yaptım. Şehir merkezinde insanlar çocuklarımı rahatsız etmesin, çocuklarım rahatça, huzurla havlasın, oynasın diye geldim ama burada da rahat vermediler. İmar kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle hakkımda dava açıldı. Buranın yıkılması isteniyor. Ben burada birçoğu hasta, kanserli, engelli, yaşlı, gözü olmayan yavrularımla çok mutluyum. Ben onlarsız yaşayamam bizi rahat bıraksınlar."

Kaynak: AA

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