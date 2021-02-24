"PATİK" projesiyle okul öncesi çocukların kitapla tanışması sağlanıyor

Türkiye genelinde 53 ilden 235 okul öncesi öğretmenin desteğiyle uygulanan "PATİK" projesine Ankara Etimesgut Bilge Kağan İlkokulu ile Pir Sultan Abdal İlkokulu okul öncesi öğretmenleri de dahil oldu.

Türkiye genelinde 53 ilden 235 okul öncesi öğretmenin desteğiyle uygulanan "PATİK" projesine Ankara Etimesgut Bilge Kağan İlkokulu ile Pir Sultan Abdal İlkokulu okul öncesi öğretmenleri de dahil oldu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belma Tuğrul, Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nihan Feyman Gök, İstanbul Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Işıl Taş, İstanbul Güngören Polis Amca Anaokulu Müdürü Birgül Berna Uysal ve Muğla Milas Beçin İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Kader Duman'ın yürüttüğü "PATİK" projesi, "Patikle başla kitapla yaşa" sloganıyla sürdürülüyor.

Proje kapsamında, ebeveynlerin 0-6 yaş grubundaki çocuklarına kitap okuması ve çocukların bebeklikten itibaren okuma kültürü ile okuyucu kimliğinin gelişmesi sağlanıyor.

Yetişkinlerin, çocuklara kitap okuma teknikleri, düşünme ve sorgulama süreçlerinin desteklenmesinin hedeflendiği projeyle sınıf, ev, kütüphane, müze, park, bahçe gibi mekanların ortam yönünden zenginleştirilmesi ve daha etkin kullanılması planlanıyor.

53 ilden 235 okul öncesi öğretmeninin destek verdiği ve 1537 çocuğun katıldığı projeye Ankara Etimesgut Bilge Kağan İlkokulu ile Pir Sultan Abdal İlkokulu okul öncesi öğretmenleri de dahil oldu.

Proje kapsamında bugüne kadar valilik, kaymakamlık, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve belediye başkanlıklarının da aralarında yer aldığı 62 kurum ziyaret edilerek bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin