"PATİK" projesiyle okul öncesi çocukların kitapla tanışması sağlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"PATİK" projesiyle okul öncesi çocukların kitapla tanışması sağlanıyor

24.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:01

Türkiye genelinde 53 ilden 235 okul öncesi öğretmenin desteğiyle uygulanan "PATİK" projesine Ankara Etimesgut Bilge Kağan İlkokulu ile Pir Sultan Abdal İlkokulu okul öncesi öğretmenleri de dahil oldu.

Türkiye genelinde 53 ilden 235 okul öncesi öğretmenin desteğiyle uygulanan "PATİK" projesine Ankara Etimesgut Bilge Kağan İlkokulu ile Pir Sultan Abdal İlkokulu okul öncesi öğretmenleri de dahil oldu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belma Tuğrul, Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nihan Feyman Gök, İstanbul Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Işıl Taş, İstanbul Güngören Polis Amca Anaokulu Müdürü Birgül Berna Uysal ve Muğla Milas Beçin İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Kader Duman'ın yürüttüğü "PATİK" projesi, "Patikle başla kitapla yaşa" sloganıyla sürdürülüyor.

Proje kapsamında, ebeveynlerin 0-6 yaş grubundaki çocuklarına kitap okuması ve çocukların bebeklikten itibaren okuma kültürü ile okuyucu kimliğinin gelişmesi sağlanıyor.

Yetişkinlerin, çocuklara kitap okuma teknikleri, düşünme ve sorgulama süreçlerinin desteklenmesinin hedeflendiği projeyle sınıf, ev, kütüphane, müze, park, bahçe gibi mekanların ortam yönünden zenginleştirilmesi ve daha etkin kullanılması planlanıyor.

53 ilden 235 okul öncesi öğretmeninin destek verdiği ve 1537 çocuğun katıldığı projeye Ankara Etimesgut Bilge Kağan İlkokulu ile Pir Sultan Abdal İlkokulu okul öncesi öğretmenleri de dahil oldu.

Proje kapsamında bugüne kadar valilik, kaymakamlık, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve belediye başkanlıklarının da aralarında yer aldığı 62 kurum ziyaret edilerek bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Prens Harry Mustafa Ceceli Meltem Miraloğlu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Cenk Tosun Mesut Özil Fatih Terim
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "PATİK" projesiyle okul öncesi çocukların kitapla tanışması sağlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 16:02:40. #1.15#
title