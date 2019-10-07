"PatiFest" renkli görüntülerle sona erdi

07.10.2019 19:44

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest) sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla organize edilen festival, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil şeridinde gerçekleştirildi.

Mersinliler festivale köpek ve kedileriyle katılırken, sevimli hayvanlar ilgi odağı oldu. Chihuahua, kangal, terrier, Van kedisi gibi çok sayıda türden evcil hayvanın tanıtıldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalde, kedi, köpek ve kuş evi boyama, hayvan sahiplendirme, köpek eğitimi söyleşisi gibi çok sayıda etkinliğin yanı sıra yarışmalar ve konserler düzenlendi.

Etkinliğe eğitimcileriyle katılan arama kurtarma köpekleri de yaptıkları gösterilerle ilgi odağı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimi İsmet Oğulcan Karakuş, festivalle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Keyifli bir festival yaşandığını ifade eden Karakuş, şunları kaydetti:

"Amacımız dünyada onların da varlığını insanlara göstermek, kabullendirmek, onlarla birlikte daha kolay yaşayabilmeyi sağlamak. Ailelere bu noktada büyük iş düşüyor. Çocuklarını gerçekten vicdanlı ve merhametli yetiştirsinler. Dünyada sadece bizim yaşam hakkımız olmadığını, ağaçların, bitkilerin ve hayvanların da bir yaşam hakkı olduğunu çocuklarına öğretirlerse gelecek nesillerle daha güzel bir dünyada yaşarız."

Festivale katılan Ali Şahin Özbaydağ, sokaktaki kedilerin bir yuvaya kavuşabilmesi için etkinlikte yer aldığını bildirdi.

Mustafa Yıldız ise söyleşileri faydalı bulduğunu, festivalin ilerleyen yıllarda da sürmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA