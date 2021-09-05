Pati Festivali renkli görüntülere sahne oldu
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Pati Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler Belediye tarafından ilk kez düzenlenen 'Pati Festivali' hayvan severlerin yoğun katılımıyla gerçekleştİ.

Esenler Belediye tarafından ilk kez düzenlenen 'Pati Festivali' hayvan severlerin yoğun katılımıyla gerçekleştİ.

Belediye tarafından ilk kez düzenlenen 'Pati Festivali' hayvanseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Hayvanların etkinlik alanında özgürce dolaşabileceği, özel alanlarda yeni arkadaşlar edinebileceği Patifest'te şov amaçlı özel eğitimli köpekler gösteri gerçekleştirdi. Ayrıca köpekler için ırk ve yetenek başlıklarında çeşitli yarışmalar ve şovlar düzenlendi. Festival kapsamında düzenlenen güzellik yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Girişin ücretsiz olduğu PatiFest'te belediye barınağında bulunan hayvanların da yeni aileler bulunması sağlandı.

Yarışma sonunda Miniklerde kategorisinde; Piko birinci, Sayko ikinci ve Mik üçüncü oldu. Büyüklerde kategorisinde; Reina birinci, Sofia ikinci ve Cesur üçüncü oldu. Güzellik yarışmasında ise Badem birinci, Kadife ikinci Fındık üçüncü oldu. Birinci olanlara mama hediye edildi.

'VATANDAŞLARIMIZI HAYVANLAR KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİYORUZ'

Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi Serdar Öztürk, "Sokaktaki canlarımız için tüm sene boyunca çalışmaktayız. Toplanması, bakım ve tedavilerini yapıyoruz. Kısırlaştırma, aşılama ve yuva edindirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Senlik 500 hayvanda kayıt altına alma işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonda vatandaşlarımız hayvanlar konusunda bilinçlendiriyoruz. Mamamatik makinasını Esenler 'in birçok farklı noktasında görebilirsiniz. Vatandaşlarımız makinaya bir lira atarak mama boşalmasını sağlayabilirler" dedi.

Pati Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Pati Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Pati Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Pati Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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