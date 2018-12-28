Pati Bekçileri' Gece Nöbetinde

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 6 kişilik 'Pati Bekçileri' ekibi, sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlı havalarda mağdur olmamaları için çalışıyor. Görevliler, hayvanların kaldığı kulübelerin bakımını yaparak içlerine kıyafet ve mama bırakıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak kedileri için daha önceden hazırlanan 6 kedi kulübesi, Menteşe ilçesinde sokak hayvanlarının yoğun olduğu değişik sokak ve parklara yerleştirildi. Görevliler hava sıcaklığının -6 dereceye düşmesiyle birlikte kedi kulübelerinin içlerine kıyafet ve mama bıraktı. Yağmurlu havada sokak hayvanlarının ısınması için mesai harcayan Pati Bekçileri ekibi, kulübelerin iç ve dış temizliğini de yaptı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, sokakta yaşayan can dostlarının yanında olduklarını belirterek şöyle dedi: "Muğla'da kış mevsiminin kendisini hissettirmesiyle birlikte sokakta yaşayan dostlarımıza sıcak yuvalar inşa etmeye devam ediyoruz. Bu yüzden de hayvan bakım evimizde görevli 6 personelimizi ikişerli ekip haline getirerek 'Pati Bekçileri' ismini verdiğimiz bir ekip oluşturduk. Oluşturduğumuz bu ekip, sokaklarda dolaşarak zor durumda olan sokak hayvanlarına yardım ediyor, onların beslenmesi ve ısınması için ortamlar oluşturuyor. Ayrıca bu ekipler devriye esnasında, hasta veya yaralı olduklarını fark ettikleri sokak hayvanlarını iyileşme süresi boyunca hayvan bakım evinde ağırlıyorlar. Daha sonra 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği aldığımız yere geri bırakıyoruz. Ekiplerimiz ve vatandaşlar tarafından eylül ayından bu yana değişik nedenlerle bakıma ihtiyaç duyulan bin 836 dostumuzu hayvan bakım evinde ağırladık."

Başkan Gürün, kış mevsiminde sokak hayvanlarının aç kalmaması için kulübelere mama bıraktıklarını belirterek, "Kışın dostlarımızın yemek bulmaları oldukça güçleşiyor. Bu yüzden onların aç kalmaması için kulübelerin içine ve sokak hayvanlarının yoğun olduğu yerlere mama bırakıyoruz. 2018 yılında da toplam 750 kilo mama dağıtımı yaptık" diye konuştu.

- Muğla

Kaynak: DHA