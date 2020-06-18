Pathway, Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu Ücretsiz Epic Games Store oyunu Pathway, kullanıcıların beğenisine sunuldu. Sıra Tabanlı Strateji türünü seviyorsanız, sizin için iyi bir alternatif olabilir.

Ücretsiz Epic Games Store oyunu Pathway, kullanıcıların beğenisine sunuldu. Sıra Tabanlı Strateji türünü seviyorsanız, sizin için iyi bir alternatif olabilir.

Esasında The Escapists 2 ile iki oyun birden verilecekti bu hafta ama yaşanan bir sorun nedeniyle, şimdilik teke düşürülmüş. Epic Games ise sorunu çözmekle uğraşıyormuş. Yani The Escapists 2, ilerleyen günlerde ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanacaktır diye tahmin ediyoruz. Epic Games Store'daki Ücretsiz Pathway Fırsatını Kaçırmayın

Oyunun hikayesi 1936 yılında geçiyor. Küresel hengamenin yaşandığı bir zamanda, Nazi etkisi Avrupa ve Orta Doğu boyunca engellenemez bir şekilde yayılmaktadır. Bu bağlamda da gizli kazılar ve ayinler ve gizemli eserler ile ilgili söylentiler de ortalıkta dolaşmaya başlamıştır. Bu noktada da siz, bir grup macerası olacak çöl boyunca seyahate çıkıyor ve Nazi güçlerinin eline geçmeden önce gizli hazineleri ve gizleri keşfetmeye çalışıyorsunuz.

Sıra-Tabanlı Strateji türündeki Pathway, rastgele hale getirilmiş bir harita üzerinde, takımınızın özel yeteneklerini kullanarak savaşın kaderini son anda bile değiştirebileceğiniz hızlı tempolu bir oynanış ve eğlenceli çatışmalar sunuyor.

Eğer oyun genel olarak hoşunuza giderse, 25 Haziran 2020 Perşembe günü TSİ 17: 59'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz durumunda kalıcı olarak sahip olabileceksiniz.